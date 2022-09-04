LLC 協能健康科技近日開幕，搭上「元宇宙」熱潮，斥資千萬打造科技結合醫學原理，讓體驗者配戴VR裝置進入元宇宙虛擬廳。（柯宗緯翻攝）

漢神百貨7樓設立新櫃的Tuning Element

漢神百貨7樓設立新櫃的Tuning Element LLC 協能健康科技近日開幕，搭上「元宇宙」熱潮，斥資千萬打造科技結合醫學原理，讓體驗者配戴VR裝置進入元宇宙虛擬廳，更能「輕鬆認識艱深難懂的預防醫學科技」。

業者指出，TE協能主要產品是一系列由數十位科學家與醫師歷經研發、實證與臨床測試，推出安全且無副作用的「生物健康頻率產品」，以皮膚接觸的簡易被動方式，帶給使用者全新的生活感受與身體狀態。

TE協能因應疫情，推出零接觸之線上健康諮詢活動、健康講座及線上同樂會等，透過專業健康諮詢師，給予消費者在意的健康問題合適的建議。

TE協能在漢神百貨7F打造全新的科技概念館，首創以「健康生物光波儀」，利用光生物調節作用，使民眾在經過時只需沐浴在光中，即可輕鬆體驗「TE生物健康頻率科技」。

此外，9／3(六)~9／4(日)將舉行「量子尋寶」任務活動，只要現場預約報名或網路報名，即可直接進行闖關遊戲，活動前，需要經過關主任務提示，並拿取謎腳任務說明，隨後即可戴上頭盔入場「元宇宙虛擬展示廳」，5分鐘內從影片中找出答案，並將答案告訴關主，即可獲得「闖關禮」。