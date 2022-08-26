上海航交所今（26）日公布最新SCFI上海出口貨櫃運價指數，本周下跌8％至3,154.26點，創疫情來最大跌幅，且已連續11周下跌，歐美主要航線全面下挫，這波由美西線運價帶頭下殺逾11％，是首見單周二位數跌幅，近洋線跌幅也高達21％。

航商、貨代業者表示，歐美市場通膨罩頂，需求不振、庫存積壓，隨著貨源減少，船公司填艙壓力引發殺價搶貨現象，運價跌勢成趨勢，歐美主要大港罷工、壅堵程度，將決定運價跌勢速度。接下來就看庫存消化、通膨緩解，是否有季節性需求、一般性商品補貨，支撐運價。

據本周最新報價，SCFI指數下跌275.57點至3,154.26點，跌幅8.03％，連續11週走跌，其中遠東到美西線每40呎櫃運價5,134美元，下跌648美元、周跌11.21％；遠東到美東線每40呎櫃運價8,801美元，下跌191美元、周跌2.12％。

遠東到歐洲線每20呎櫃運價4,441美元，下跌347美元、周跌7.25％；遠東到地中海線運價5,071美元，下跌412美元、周跌7.51％；東南亞新加坡航點每20呎櫃運價591美元，下跌158美元、周跌21％。