周一美股四大指數皆墨，連續兩天都出現跌勢，台股昨（29日）跌352點後，今（30日）以14919.67點開出，小跌逾10點，隨後大盤翻紅，小漲逾10點，權值股台積電下跌2元，觸及496.5元，聯發科跌2元觸及651元，航運三雄長榮、萬海及陽明出現平盤震盪。

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上周五在全球央行年會釋出鷹派訊息，強調升息之路還很長，還不到降低升息或暫停升息的地步，此話一出再讓市場急轉直下，台股昨（29日）天也大跌352點摔破萬五，以14926.19點作收。

觀察台股三大法人動態，三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超315.24億。自營商賣超82億，投信買超10.77億，外資及陸資賣超244.01億。

周一美股續跌，道瓊下跌184.41點（或0.57%）至32098.99點，那斯達克指數挫低124.04點（或1.02%）至12017.67點，標普500指數跌27.05點（或0.67%）至4030.61點，費城半導體下跌53.94點（或1.93%）至2744.50點。