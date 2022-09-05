追蹤華爾街上周五的疲弱，日經周一收跌，為連續第四個交易日下挫；而美股周一休市，也讓股市走勢缺乏線索。

周一日經225指數收跌31.23點或0.11%，為27619.61點。東證一部指數跌1.38點或0.07%，為1928.79點。

美股周五收低，勞動力就業報告的公布後，早盤上漲；然歐洲爆發能源危機後，股市開始鬆動。

東京證交所主板今日交易量為8.5億股，略顯清淡，而過去30天平均日成交量為11.3億股。

優衣庫(Uniqlo)母公司迅銷(Fast Retailing)跌1.24%，報80300日圓，拖累大盤最多。

醫療裝置製造商泰爾茂(Terumo)下跌0.25%，報4429日圓。豐田的零件供應商電裝(Denso)跌2.07%，報7200日圓。

地區性銀行Jimoto控股在公布年度淨虧損後，下跌8.5%，報506日圓。

在油價上漲之下，能源股上漲，煉油股和礦業股分別上漲1.06%和0.83%。