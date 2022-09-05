首爾股市周一為連續第三個交易日下跌；市場仍擔憂聯準會激進升息和全球經濟衰退。歐洲能源危機，也讓美元強勢，影響了股市走勢。

周一南韓KOSPI指數收跌5.73點或0.24%，為2403.68點，來到近6周新低。成交量為溫和的3.46億股，總交易金額為6.13兆韓元(約45億美元)。

由於對聯準會激進升息和全球衰退的擔憂，韓股此前兩個交易日已經下挫2.5%。

市場認為，美元今天的走強，壓低市場對風險資產的偏好。

外資和散戶總共淨賣出1350億韓元的股票，完全抵消機構投資人的買超1340億韓元。

科技股和航空股領跌。領頭羊三星電子跌0.7%，報5.71萬韓元；SK海力士跌0.7%，報9.11萬韓元；國航的大韓航空跌2.3%，報2.55萬韓元。

上漲個股中，現代汽車升1.8%，報20萬韓元；浦項製鐵升2.6%，報25.25萬韓元。

韓元下跌；韓元兌美元跌8.8韓元，來到1美元兌1371.4韓元，並一度觸及近13年新低。