台南新化區、新市區東西向主要道路南138線、南168線及南177線因大型車輛出入頻繁導致基底不平，台南市府一次性全面改善，照片為南177線。（工務局提供／李俊淇台南傳真）

台南新化區、新市區東西向主要道路南138線、南168線及南177線因大型車輛出入頻繁導致基底不平整加上原路樹竄根，造成路面突起，市府在2021年爭取中央前瞻計畫經費3585萬元，工期共120日，近期3條道路一次性全面改善，讓民眾大呼：「跟新的一模一樣！」

市長黃偉哲表示，為提供民眾平坦安全的道路，需要一條一條的做路平，但市府預算有限，為加速提升用路人行車安全及環境舒適，在經費有限情況下，積極爭取到中央前瞻計畫經費約3585萬元，加上地方配合款787萬元，總經費約4372萬元進行改善。

工務局表示，此次工程針對南138線、南168線、南177線三條道路全面進行改善；其中，南168線、南177線執行路平道路改善，工程包括底層改善、路面高程調整平順、銑刨重鋪、標線更新等，同時要求各管線單位配合將人手孔一併下地共233座，改善總長度約7336公尺。

工務局另外表示，南138線、南177線都出現路樹竄根，造成路面突起問題，長度約3910公尺，工程重新整理樹穴，恢復道路平坦，美化環境，經過120的改善工程，大大提升用路人行車平坦舒適，並提供完善安全的行車環境，讓民眾看到路平及景觀美化的改變。