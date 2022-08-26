侯友宜強調，社會治安的維護，預防永遠比偵查重要。（呂健豪攝）

新北市政府警察局今（26）日晚間舉辦第11屆「金勤獎」義警楷模表揚典禮，市長侯友宜也親自出席，頒獎給115位獲獎的義警楷模。侯友宜表示，這些民間的力量，雖然沒有正規警察的訓練及配備，但仍然為了這個國家犧牲奉獻，替警察完成一些平常照顧不到的事情，完全沒有薪資待遇，憑藉的完全是一股熱情，因此非常感念他們的付出。

「金勤獎」義警楷模表揚為新北市獨有的獎項，用來鼓勵這些為社會付出的義警人員，過去2、3年裡，因為疫情的關係而停辦，但在疫情紓緩下來之際，雖然指揮中心研判9月份疫情還會出現一波高峰，但侯友宜認為應該要用安全的心情來回歸到正常的生活，所以決定繼續舉辦，來鼓舞義警的工作士氣。

侯友宜表示，過去幾年的疫情，讓大家見面的機會減少了，但是工作量卻沒有因此而變少，每個人還是要繼續拚交通、拚治安、拚防疫，每位義警人員的犧牲奉獻都是無怨無悔的，沒有任何待遇、薪資，憑藉一股熱情，為了新北市的安全，每一個人在這塊土地上奉獻自己的心力。

侯友宜也提到，這段時間碰上幾件治安重大事件，看見警察用認真、努力、負責的態度為了治安而英勇殉職，大家雖然不捨、難過、悲痛，但更應該要好好團結在一起，給予為國家人民做事，義無反顧、勇於執法的的警察更多支持的力量。

侯友宜說，警察不是神，他們也是人，只是經過千錘百鍊的訓練，但是在一個現場、在槍林彈雨的過程中，那是沒有辦法用一般的常理去做判斷，所以仍然沒有辦法百分之百的把握去面對所有的狀況，看到警察用生命去捍衛國家和土地，應該要好好給他們加油。

最後侯友宜強調，雖然自己是學犯罪偵查，但後來深刻體悟到犯罪預防的重要性，預防永遠比偵查重要，沒有辦法預防的時候才會有偵查，不應該本末倒置，如果治安環境沒有做好預防，就最滋長犯罪。

所以過去當有人說：「色情、賭博電玩在哪裡？所有人都知道，只有警察不知道。」侯友宜坦言聽到這樣的批評真的很難過，因為預防不完全是警察的責任，要靠市政府跟警察一起並肩作戰，所以自己來到新北市後，開始成立公安小組、高關懷青少年通報中心及高風險家庭整合型社會安全網，從預防開始做起，才能讓治安變得更好。