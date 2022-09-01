新北市政府1日表揚122位特優里長及51位績優民政人員，由市長侯友宜親自頒發獎牌。（王揚傑攝）

新北市政府1日表揚122位特優里長及51位績優民政人員，由市長侯友宜親自頒發獎牌，圖為最高齡79歲的三重區中山里長郭晉。（王揚傑攝）

新北市政府今（1）日表揚122位特優里長及51位績優民政人員，其中包括最高齡79歲的三重區中山里長郭晉、最資深擔任里長已35年的永和區光復里長林炳文，市長侯友宜親自頒發獎牌，他感謝他們站在第一線，默默付出努力在地建設，帶給市民優質全方位服務，更讓市政能順利推行。

侯友宜致詞時表示，新北市400萬市民的生活和建設，都靠1032位里長在傳達，尤其在疫情期間，里長們堅守崗位，站在第一線即時反應地方需求，與市府團隊攜手解決市民問題，不分黨派認真打拼，持續推動城市進步。感謝所有在第一線熱心奉獻的里長，都是讓新北市能安居樂業不可或缺的力量。

本次受表揚最高齡的郭晉，積極爭取改造三重區大智公園有成，將原本環境雜亂、設備老舊的公園進行步道整修打造無礙人行環境，並串聯起共融遊具及慈暉雕像，提供民眾更舒適、安全及友善的空間，鄰近5里逾萬市民都受惠。

最資深的林炳文因里內有知名的楊三郎美術館，所在地永和區博愛街又沿路綠蔭蔥鬱，為強化里內藝文氣息，結合社區營造老師發起特別造街計畫，四處奔走籌畫，打造成全長近500米的藝術街，沿途紅屋白牆搭配楊三郎大型複製油畫，寧靜巷弄深藏藝文驚喜，廣受里民好評。

民政局長柯慶忠表示，「特優里長及績優民政人員表揚大會」自2011年起辦理至今，共表揚1276名特優里長及502名績優民政人員，期盼民政人員、里幹事持續全力協助里長，完成里內事務及市政推廣和建設，攜手做好民政工作。