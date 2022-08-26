美國兩大「一元店」Dollar Tree（美元樹）和Dollar General，25日公布第二季財報雙雙報喜，反映出通膨率攀抵40年新高下便宜當道，美國消費者轉而靠廉價商店滿足日常所需，帶動「一元店」業績大漲。

Dollar Tree第二季（截至7月30日）淨利3.599億美元或每股1.6美元，優於去年同期的2.824億美元或每股1.23美元，同時擊敗華爾街預期的每股盈餘1.58美元。營收67.7億美元雖比去年強，但略遜於預期。

Dollar Tree的財測也比預期樂觀，預估第三季（迄至10月底）營收67.5億到68.7億美元。Zacks投資研究公司訪調分析師，預期Q3營收67.7億美元。

Dollar General 第二季（截至7月29日）淨利6.78億美元或每股2.98美元，優於去年同期的6.37億或每股2.69美元，也高過分析師預估的每股2.93美元。營收94.3億美元優於預期，亦超越去年同期的86.5億美元。

「一元店」大多賣小包裝、小份量商品，方便低收入顧客少量購買。在前幾次經濟衰退期，連高所得者都到這類主打低價的商店消費，藉以節省開支。

Dollar Tree與Dollar General在25日法說會都提到，消費者上門很明顯就是來撿便宜。Dollar Tree指出，新增客群多來自年收入8萬美元的家庭。不過供應鏈吃緊，也讓Dollar Tree及Dollar General為成本上揚問題所苦。何況上門顧客多鎖定雜貨等利潤更薄的生活必需品，一元店的獲利空間遭到壓縮。

難敵成本壓力，Dollar Tree自砸招牌不再是「一元店」，店內出現1.25美元標價，但確實有助提振獲利能力。Dollar Tree周四表示，Q2同名連鎖店的毛利率觸抵37.4％，相較去年同期高出5個百分點。

儘管財報令人驚艷，Dollar Tree與Dollar General的股價卻不漲反跌，25日分別跌9.6％、1.3％。然今年來Dollar Tree和Dollar General在零售股的表現還算突出，各自累漲6.4％、3.5％。