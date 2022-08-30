新台幣兌美元持續貶值，打擊保戶投保美元保單的意願。金管會30日公布最新統計，6月美元保單新契約保費9.02億美元（約合新台幣267億元），較去年同期衰退26％，並創2019年9月之後、即33個月的銷量新低。

其中，6月美元投資型保單銷售量僅2.09億美元，創2020年4月之後的單月新低，比去年同期衰退65.74％；而美元傳統型保單6月單月新契約保費則為6.93億美元，同比成長13.8％，成長幅度亦有放緩。

保險局副局長張玉煇分析美元保單銷量急凍的二大原因，一是金融市場波動，投資風險升高，讓保戶對投資型保單相對謹慎，二是新台幣兌美元貶值，等於讓美元保單「變貴」，因此美元傳統型保單買氣亦受影響。

今年上半年美元投資型保單累計銷售29.58億美元，比去年同期衰退41％，美元傳統型保單上半年新契約保費則是59.66億美元，同比成長14％，但去年上半年美元保單新契約保費有102.5億美元，今年上半年則只有89.24億美元，衰退13％。

美元投資型保單銷售前三名公司分別是國泰人壽、法國巴黎人壽及富邦人壽；美元傳統型保單前三名則是南山人壽、台灣人壽及新光人壽。