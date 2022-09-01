IMF與斯里蘭卡 達成29億美元貸款初步協議 23:272022/09/01 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際貨幣基金（IMF）與斯里蘭卡達成初步協議，將在未來4年向斯國提供29億美元貸款，助其回復經濟穩定。斯里蘭卡在7月宣告破產，IMF官員表示，該國陷入嚴重危機。由於通膨飆破60％，IMF預估斯里蘭卡今年經濟緊縮8.7％。 美國晶片授權新規上路 輝達本季營收估損失4億美元 華府傳要求國會批准對台軍售 涉資11億美元 3年期、新台幣20億 玉山攜奇美實 簽永續連結貸款 #IMF #斯里蘭卡 #億美 #貸款 #協議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 First Solar砸12億美元 擴大美國太陽能板生產 22:122022/08/31 財經 豪宅放款違規 國泰世華銀被央行裁罰百萬 03:312022/09/01 財經 成本增加 電動車業者Lucid、Nikola售股籌資 14:242022/08/31 財經 玉山銀、奇美實業簽訂20億元永續連結貸款 11:222022/08/30 財經 《金融股》玉山銀攜手奇美實業 簽訂20億元永續連結貸款 09:082022/08/30 財經 央行頒發績效卓著獎、普惠金融獎 臺企銀辦理紓困貸款 表現優異 04:102022/08/31 金融．稅務 巴基斯坦1／3國土泡水 IMF批准恢復融資計畫援助 11:132022/08/30 國際 經濟受Fed放鷹拖累恐衰退 資金流入債券資產 12:222022/08/31 財經 電腦需求不振 拖累惠普和百思買上季財報 03:322022/09/01 財經 First Solar砸12億美元在美擴產 04:102022/09/01 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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