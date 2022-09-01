國際貨幣基金（IMF）與斯里蘭卡達成初步協議，將在未來4年向斯國提供29億美元貸款，助其回復經濟穩定。斯里蘭卡在7月宣告破產，IMF官員表示，該國陷入嚴重危機。由於通膨飆破60％，IMF預估斯里蘭卡今年經濟緊縮8.7％。

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