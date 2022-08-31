雖然美國7月通膨回落，但聯準會（Fed）鷹派升息態度堅定，經濟衰退擔憂，資金流入固定收益市場，統計過去一周整體固定收益型ETF淨流入20.85億美元，以美國、全球與歐洲分別獲16.79億美元、4.15億美元與2.67億美元淨流入，新興市場與新興市場當地貨幣債遭淨流出0.22億美元與0.66億美元。

以投資信評類別觀察，投資級固定收益ETF獲淨流入54.93億美元，非投資級固定收益ETF遭淨流出32.17億美元。另就美國投資公司協會（ICI）資料，截至8月24日美國貨幣基金規模為4.57兆美元，較前一周增加0.18％。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，Fed主席鮑爾這次演說，對提高Fed信譽和有效性邁出重要一步，意味未來即使失業率上揚，也不會改變控制通膨的決心。通膨環境與金融市場對更加鷹派政策的反應，使得經濟成長前景看法進一步下調。

但目前嚴峻的市場環境，使得焦點放在風險上，卻忽略市場波動下，其實仍潛藏上檔投資機會，例如高品質、營運模式具備防禦性，及獲利、現金流與股利穩定的企業。

美盛全球多重策略基金經理人肯尼思·里奇指出，鮑爾重申將採取行動降低通膨的決心，綜合其他官員談話，點出未來貨幣政策的兩個方向，一是未來升息步伐可能放緩，二是相較於持續升息直至通膨降至2％，Fed官員傾向將利率調升至限制性水準後維持在高檔一段時間。

儘管通膨仍具挑戰，預料後續將顯著趨緩，主要央行緊縮程度，可能不需如市場預期那麼大，料成熟國家公債殖利率，將低於或持平於目前水準，極端的利率波動期可能已過，利率波動趨緩下的債市投資機會仍不看淡。