今年以來債券市場持續反映通膨高漲、聯準會鷹派升息等利空因素，長天期美債利率上揚1.4％~1.7％，創3年多來高點，而台灣發行掛牌之債券ETF大多數為長年期產品，存續期間較長，淨值報酬表現受利率上彈負面影響較大，因此績效普遍不佳，法人表示，在未來利率持續上漲時，甚至還可以分批承接便宜優質信用債。

法人表示，只要中期持有就不必太擔心，在未來利率持續上漲時，甚至還可以分批承接便宜優質信用債，不但享受較高息收，之後等經濟止跌回穩後，還可受惠信用利差縮窄所帶來的資本利得。

甚至有數十檔長天期債ETF前八月跌幅都逾15％。法人表示，投資人可分批布局優質信用債券，低接便宜優質信用債，不但享受較高息收，只要放長，之後在經濟止跌回穩後，也可受惠信用利差縮窄所帶來的資本利得。

後市展望上，凱基投信債券投資管理部協理陳侑宣表示，利率方面，目前聯準會仍維持貨幣緊縮政策，市場預期明年上半年聯準會仍將持續升息，因此短天期利率會隨著升息逐步墊高；但隨著經濟成長放緩、通膨壓力逐步緩解，升息步調也將隨之放緩，長天期美債利率往上空間相對有限，殖利率曲線將持續走向平坦化。

陳侑宣表示，接下來固定收益的關注焦點有二：長年期+高信用品質。長天期利率再大幅往上空間有限，因此布局存續期間較長的產品，除了息收較高之外，亦可期待後續長天期利率見高回落之後的資本利得。投資人可以留意的標的，包括凱基AAA至A公司債（00777B）、凱基金融債20+（00778B）、凱基科技債（00750B）、美債25+（00779B）。