民進黨新北市長參選人林佳龍、立委江永昌到場助選。（李奇叡攝）

江永昌致詞時大讚張嘉玲。（李奇叡攝）

林佳龍、張嘉玲簽下承諾書。（李奇叡攝）

林佳龍表示當選後會爭取編列預算，將公有閒置廳舍活化為新住民文化館。（李奇叡攝）

民進黨新北市議員參選人張嘉玲今晚舉辦「新北大翻新，議員逗陣拚」座談會，民進黨新北市長參選人林佳龍、立委江永昌以及壯闊台灣聯盟理事長吳怡農皆到場助講，值得注意的是，在初選中以些微差距輸給張嘉玲的林秀惠不只出席支持，還當場接下競選總幹事，英系的張和正國會的林合作，展現派系團結氣勢。

張嘉玲今晚在座談會上宣布，林秀惠接下競選總幹事，兩人將一起邁向勝選，林秀惠也馬上穿上競選背心，並細數自己在任政績。

林秀惠表示，相信自己過去努力大家有目共睹，除了感謝鄉親過去的支持，也希望大家未來能將這份心意，轉移到林佳龍及張嘉玲身上，延續市政推動，張則回應，將會承接林的精神，努力拚出第三席。

江永昌致詞時說，張嘉玲一直都是蔡英文總統最大支持者，不僅主動承辦全國首場18歲公民權的宣講會，也盡力輔佐林佳龍，更在各個議題上勇於發聲。

江永昌認為，市政需要中央地方協力，中和仍有灰磘都市計畫制定、齊魯公園設立、南勢角聯外道路開闢、中和大排整治、萬大樹林線工程延宕、國防管理學院計畫道路開闢與操場保留、社宅興建等議題，需要有能力的人來推動。林佳龍則說，張嘉玲從地方到中央歷練豐富，曾在駐日代表謝長廷身邊擔任幕僚，也當過民進黨中央婦女部主任，希望讓她有機會服務鄉親。

現場參與居民眾多，除了雲林同鄉會，還有許多新住民現身支持，包括新北市越南新住民同鄉會出席，林佳龍提到，張嘉玲希望能在中和地區推動成立新住民文化中心，讓中和地區在新北呈現「台灣最美麗的風景就是人」，就是多元族群共融發展，對此他也簽下承諾書，表示當選後會爭取編列預算，將公有閒置廳舍活化為新住民文化館。

林佳龍也批評新北市長侯友宜，他說，侯承認新北社會福利預算六都最低，每個人平均一年只有6千多元，未來至少要追上桃園的8千多元；另外林也說，有許多長輩向他反映，希望未來重陽敬老金能從單數的1500元提高為雙數，因此他從善如流，遵循習俗慣例，先提升為1600元，孝敬新北市長輩。