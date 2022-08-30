林佳龍說，侯友宜要有辯論的勇氣。（葉德正攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍（中）30日到新北市選舉委員會登記參選，登記後，林佳龍在場外發表談話。（劉宗龍攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍30日赴新北市選委會完成登記，他表示，在登記表上公辦政見發表會模式他勾選了「辯論」選項，邀請新北市長侯友宜不要只會說好好做事，希望他有參加「辯論的勇氣」，不要只用各自論述發言，魚目混珠取代辯論。

今日登記37名議員參選人幾乎到齊，包括民進黨祕書長林錫耀、12名立委也到場。林佳龍說，辯論是選舉裡面能讓人民有知的權利的方式，侯市長最常講每一天好好做事，但總是要有辯論的一天，呼籲侯友宜能選擇辯論，透過候選人互相問答，應是所有新北市民希望的。

另對副總統賴清德9月啟動輔選，首站選擇新北，林佳龍說，一個政黨團結就會感動人民，這次民進黨大團結，賴副總統是新北萬里人，有地緣關係，是很大的助力，他認為，他們現在面對的是比較不團結的國民黨，侯市長友宜為人獨善其身，是被切割，他認為關鍵時刻兩軍對峙，團結一方比較有勝算。

對於羅智強指民進黨在北台灣會全面崩盤，林佳龍直言，球是圓的，沒有到投票那天，都是陣前喊話，他認為新北會逆轉勝，因為歷史告訴大家「驕兵必敗」。

對近日議題操作，侯友宜似乎冷處理，是否有新的競選節奏，林佳龍說，第一階段徵召組成團隊，並到基層演講，這次登記後，將展開第二階段，將舉辦各種造勢活動，特別是成立後援會，加強社會力連結，等到抽籤號次後，就會進入最後衝刺。

林佳龍說，不是侯不理他們就像在打棉花，而是都打中要害，包括假牙議題讓侯失去長者選票，社宅部分失去青年選票等， 他認為侯是不做不錯、少做少錯、多做多錯，經不起檢驗，他認為只要自己的競選團隊呈現政見，就能得到更多人支持。