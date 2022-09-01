羅文崇特別把活動安排在永和知名餅店「王師父餅舖」，邀請林佳龍和林楚茵親手包月餅。（李奇叡攝）

林佳龍參加議員參選人張志豪舉辦的座談會。（李奇叡攝）

民進黨新北市長候選人林佳龍今晚先後前往中和、永和為議員參選人站台，其中永和場次很特別，他來到永和知名老店「王師父餅舖」，在立委林楚茵、議員羅文崇陪同下親手做月餅，展現親民一面。林佳龍強調，最近米其林指南備受討論，他未來會爭取米其林到新北，而自己即將推出的競選歌曲中，歌詞也寫了不少新北美食，盼凸顯在地特色，吸引觀光客前來遊賞吃好料。

林佳龍在議員參選人張志豪舉辦的座談會上表示，中和地狹人稠，塞車、停車問題是重點，相信透過中央江永昌、地方張志豪的「服務一條龍」，能解決交通問題，他也在現場承諾，當選後會推動實踐新北敬老愛心卡點數加值，並擴大使用範圍，可以搭乘火車、搭乘計程車和運動中心使用。

另外林佳龍也重申先前拋出的各項政見，強調升格後的新北市需要有國際觀的市長，來擘劃新北的都市計畫、交通水利、產業發展，「要有改變的勇氣，改變就從換市長開始」。

由於中秋佳節將至，羅文崇特別把活動安排在永和知名餅店「王師父餅舖」，邀請林佳龍和林楚茵一起穿戴廚師帽、手套、圍裙，親手包月餅，並在月餅盒裝上簽名。

由於林佳龍動作相當熟練，讓餅舖師傅大讚他「技巧很好」，並給包好的成品打了「100分」；林也自曝「很喜歡吃月餅」，且過去每年中秋節都會和太太在庇護工場幫忙包月餅、促銷。

林佳龍表示，新北是台灣的縮影、永和又是新北的縮影，有著來自各地、各族群的美食，而他未來若擔任市長，將會舉辦美食節、文化季，來選出代表新北市的美食。

林佳龍透露，自己將推出的競選歌曲歌詞中，就有「深坑豆腐、永和豆漿、九份芋圓」等各地美食，凸顯在地特色，未來他也希望米其林能進到新北，期待新北市憑藉著精彩的飲食文化，吸引觀光客。