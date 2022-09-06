直播》永和分屍案！死者大哥落網坦承犯行 永和分局警方說明

新北市永和區智光街昨(5)日晚間驚傳分屍案，54歲梁姓男子被殺害、肢解，只剩軀幹連結左腳，頭顱與其他3肢消失不見，死者大哥被警方懷疑涉有重嫌，稍早在台北羅斯福路三段附近準備要搭公車時，被警方發現逮回，並當場承認犯行，死者大哥被逮後直呼「被欺負、弟弟佔了3間房」，至於弟弟的遺體手腳、頭顱已經被他打包丟進垃圾車！永和分局警方初步研判殺人動機，因兄弟有長期借貸關係，弟弟借錢不還，哥哥積怨已久，趁死者熟睡「一刀刺向心臟」；哥哥於明(7)日上午10點30分移送新北地檢署。

據了解，兇嫌在9月1日凌晨趁弟弟熟睡一刀刺向心臟，導致對方直接死亡，直至清晨6、7時將頭部肢解後，下午拿去垃圾車丟，9月2號也是清晨6時許把其他部位支解，晚上再拿去垃圾車丟。

死者大哥先是被民眾發現出現在北車北三門廁所附近，報案後鐵路警前往攔截，但嫌犯已經離開，永和警方派出大批人力前往找人，剛剛確定嫌犯在公館水源市場逮到人，目前雖已坦承犯行，但警方還是把他先列為重要關係人。

據了解，梁男大哥身上帶有16萬5千元現金，行李箱裡面也裝滿棉被衣物，打算逃亡；梁男大哥為躲避追查，將行李箱寄放在超商，警方調閱監視器後，隨即調派人力埋伏，於今天下午順利逮人。

梁男大哥被逮回永和分局時，情緒略顯憤怒，面對記者提問，他表示，弟弟「一個人住三間房」，且借錢不還，讓他感覺被欺負，才會痛下殺手。