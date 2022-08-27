氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(26日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(27)日晴朗炎熱，需防曬、防中暑；午後山區及部分鄰近平地有局部陣雨或雷雨。各地區氣溫：北部24至36度，中部24至35度，南部24至36度，東部22至38度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日(28日)北台轉微弱東北風，雲量略增、氣溫略降，有局部短暫雨；中南部晴時多雲、仍偏熱，午後有局部陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率，應注意。下週一至週三(29至31日)天氣偏熱，多雲時晴，大氣不穩定，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，下週四(1日)另一股東北風南下，下午起北部、東北部轉陰有局部雨，氣溫降、天氣轉涼；中南部晴轉多雲，有局部陣雨或雷雨。下週五(2日)受東北風影響，各地有局部短暫陣雨，北台轉涼、中南部氣溫略下降。下週四、五北海岸、北部山區、東北部有較大雨勢的機率。

吳德榮指出，最新(26日20時)歐洲系集模式(ECMWF)模擬「熱帶擾動活動」機率顯示，下週一(29日)起台灣東方遠海開始有「熱帶擾動」發展的跡象；下週五(2日)20時「颱風活動」機率圖更顯示，台灣東方海面的機率上升至40％，但活動機率東西跨距甚大，隱含路徑有很大的「不確定性」，是否影響？言之過早！需持續觀察。