氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新中央氣象局「路徑潛勢預圖」顯示，「軒嵐諾」在原地打轉；原橫亙在颱風北方「副熱帶高壓」逐漸減弱，「軒嵐諾」轉向偏北，經宮古、石垣島附近北上，暴風圈邊緣將掠過東北角，是否會符合發布陸上警報的條件？在統計上的預報誤差範圍內，應持續密切觀察。

吳德榮說，最新(1日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(2)日起至下週日(4)日，「軒嵐諾」外圍環流影響，北部、東北部有明顯降雨，將累積可觀的雨量，可紓解北台灣缺水壓力，但山區應防坍方、落石、土石流等現象，不可掉以輕心；其他地區受影響雖相對較小，也都是有局部陣雨、偶有較大雨勢的天氣。

吳德榮表示，北台陸地及各地沿海地區有強陣風、海面風浪增強，海邊有長浪，皆應特別注意！北台轉涼，中南部氣溫略下降。今日各地區氣溫：北部23至28度，中部23至32度，南部23至33度，東部23至34度。