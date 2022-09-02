軒嵐諾颱風受到環境因素影響，強度略微減弱至中度颱風，但中央氣象局表示，該颱風位置目前在鵝鑾鼻東方海面約470公里處，暴風半徑為250公里，預估暴風半徑將會擴大，也不排除會發布「陸上颱風警報」，北部山區則預計會有豪雨及大豪雨等級降雨，而北部及東北部地區則會有局部大雨或豪雨發生的機率。

中央氣象局預報中心課長林秉煜表示，目前外圍環流影響集中在北台灣，氣象局也針對北部及新竹以北山區發布豪雨特報，預計今天北台灣雨勢會越來越明顯，也會局部大雨或豪雨發生的機率，而中南部山區雨勢則以周六最明顯，周日才會趨緩。

林秉煜提及，氣象局也發布強風特報，其中台灣西半部、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風；且明天颱風北上，西半部沿海地區也受到海峽地型效應，較為內陸地區也會有強陣風。

林秉煜說，尤於颱風路徑較原先預測偏西且預估暴風圈會擴大，因此也不排除發布陸上颱風警報。