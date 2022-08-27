受惠國際油價大幅上漲，大陸兩大石油公司、陸港兩地上市的中國石油、中國海油交出史上最佳半年報業績，2022年上半年合計淨利潤超過人民幣（下同）1,500億元，接近2021年全年淨利潤之和。

中石油A股26日收報5.44元，跌0.91％，今年以來累漲10.1％；中石油H股收報3.77港幣，上漲3.3％，今年累漲8.3％。中海油A股26日收報16.71元，大跌5.5％，今年累漲達21.2％；中海油H股收報10.7港幣，跌1.11％，年內大漲32.3％。

新浪財經報導，中石油日前公布半年報顯示，2022年上半年營收為1.61兆元，年增34.9％；淨利潤為823.91億元，較上年同期大增55.3％；自由現金流年增892.1億元。中海油上半年油氣銷售收入為1,766.8億元，年增達75.6％；淨利潤718.9億元，較上年同期大增115.7％。半年報顯示，兩大石油公司的油氣增產顯著，新能源業務布局亦加速推進。

報導指出，受供求關係、地緣政治等因素影響，今年上半年國際油價大漲，布倫特原油現貨均價每桶107.94美元，年增66.1％；美國WTI原油現貨均價為每桶101.85美元，年增63.7％。但在成品油市場，上半年大陸需求減少，同時因受配額限制，成品油出口年比下降。同期，大陸化工市場需求增速下滑，天然氣消費量低速增長。