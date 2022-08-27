91歲義大利籍修女趙秀蓉獲政府頒發永久居留證，並在尖石原鄉創立天主教方濟幼兒園，年事已高的她，仍掛心幼兒園的營運困境，台灣70年代一線女星陳明利得知此事，27日特地探視趙秀容，並捐30萬元售書收入，攜手守護尖石偏鄉弱勢孩童。

趙秀蓉今年91歲，28歲就離開義大利家鄉來台服務，1964年起在尖石創立天主教方濟幼兒園並任園長，一肩扛起原民孩子的教養任務，部落裡從學齡前兒童到國中生，都是她的服務範圍。

60多年來，方濟幼兒園照顧上千名偏鄉弱勢孩童，而龐大人事等開銷，全靠趙秀蓉張羅及社會各界捐贈。但隨著年紀愈來愈大，趙秀蓉不得已暫離幼兒園，轉到新竹勒傷修道院靜養，但仍一心掛念幼兒園的營運困境。

移民新加坡並轉行為亞洲保險天后的女星陳明利從幫她出書的天心公司，及長期幫助趙秀蓉的玉山獅子會、祥鈺國際同濟會得知此事，近日特地來探視趙秀蓉，並於27日再到竹市將演講會場出售書款30萬元，親手贈送給趙秀蓉。

陳明利感謝趙修女把一生獻給台灣弱勢，也呼籲能有更多的善心企業當趙修女的靠山，一起幫忙偏鄉孩童平安健康長大。

陳明利因結識夫婿移居新加坡至今40餘年，婚後因先生投資失誤負債3千多萬元，人生跌落谷底，隨後放下明星光環投入保險行業，不僅還清債務也翻轉人生，熱心行善助人，也透過亞洲巡迴公益演講機會，捐贈書款給當地弱勢。