國民黨高雄市長參選人柯志恩因要高雄市長陳其邁別只是在選前勤跑原鄉，引來高雄市原住民議員范織欽痛批柯志恩才是那個選舉才來高雄的人，又引來國民黨高市原住民議員參選人林榮昊回擊，一來一往隔空戰火不斷。對此，高雄市長陳其邁則是強調原住民朋友接納了他，讓他成為一份子，全因「用心交陪」。

針對國民黨高雄市長參選人柯志恩昨日要對手陳其邁平時多到原鄉走動，不要選舉時才去，高雄市原住民議員范織欽批柯志恩才是那個選舉才來高雄的人，更直呼：「沒看過那麼誇張的參選人！」。這也引來國民黨高雄市原民議員參選人林榮昊強調，范議員明顯沒有聽完整場訪問，柯志恩是希望市長不應該只是在「選前的最近」才勤跑原鄉，而應持之以恆，持續建設，如此正向的期許，竟然可被抹黑，令人感到遺憾。

雙方隔空交火，高雄市長陳其邁27日出席活動時也被問及此問題，他說上任市長後，只要原鄉部落的朋友有需要，我們的人就到，不管是颳風下雨，或者是產業建設，甚至是道路修建，還有祭典等等文化活動，他們都積極參與，如原住民朋友常說的「因為我們是一家人」。

他提及：「這2年的時間也跟他們一起在這塊土地共同生活，有歡樂也有淚水，心之所在就是故鄉，非常謝謝原住民朋友接納了我，讓我成為他們的一份子，我也感到非常的驕傲，我想『用心交陪』家人般的情感，這是高雄珍貴的地方，真的要非常謝謝原住民的朋友。」