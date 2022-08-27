台中市警察局太平分局舉辦「績優民防、義警人員表揚活動」表揚28位績優人員。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市政府警察局太平分局日前晚間舉辦「績優民防、義警人員表揚活動」表揚28位績優人員，其中有3名不老英雄，屆滿70歲退休，其中服務長達37年的太平義警中隊隊員卓太平也豪氣表示，爾後如有需要幫忙的話，一定力挺到底，讓許多警察和義警戰友們備感溫馨。

台中市政府警察局太平分局日前晚間舉辦「績優民防、義警人員表揚活動」由警察局長蔡蒼柏代表市長盧秀燕頒獎，副局長魏慶賢，民防副大隊長李歡書、義警大隊長沈傳欽、太平區公所主任秘書李愛國、太平義警中隊長張慶陽、太平民防中隊長林振永及幹部等都到場參與觀禮，並對受表揚的28位績優人員致意，感謝他們常年熱心公益、犧牲奉獻精神以及對警政的付出。

表揚活動中值得一提的亮點，就是3位不老英雄，今年都滿70歲屆退，分別為太平義警中隊隊員卓太平（服務滿37年）、太平民防中隊副隊長陳建富（服務滿28年）及隊員李見誌（服務滿24年），默默地付出的他們，將半數人生歲月都無私奉獻，都是團隊中的精神指標。

其中，最資深的隊員卓太平表示，當初是在因緣際會下與朋友一同加入義警這個大家庭，一起度過許多重要的日子及協勤任務，一晃眼現在也將跟許多警察的老戰友們步入退休行列，豪氣的他也表示，爾後如有需要幫忙的話，一定力挺到底。

太平警分局分局長葉志誠感謝民防、義警弟兄對於警政的支持，他表示，治安、交通工作多如牛毛，很多需要仰賴協勤民力等民間力量的協助，在這股無私力量的支持下，讓警方可以更安心、更有資源去為地方服務及打拚。