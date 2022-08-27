中國大陸前7月工業企業利潤按年跌1.1％，外商及港澳台商跌幅最大。官方稱企業效益延續恢復，但行業需求不足，企業成本較高，工業經濟恢復仍需艱苦努力。

中國國家統計局今（27日）公布數據，1-7月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額4.89兆元（人民幣，下同），國有控股企業利潤1.73兆元，增8.0％；股份制企業利潤3.62兆元，增3.2％；外商及港澳台商投資企業利潤1兆元，跌14.5％；私營企業利潤1.31兆元，跌7.1％ 。

41個工業大類行業中，16個利潤增長，25個下跌。煤炭開採和洗選業利潤總額按年增1.41倍，石油和天然氣開採業增1.19倍，電氣機械和器材製造業增18.4％，化學原料和化學製品製造業增9.3％，有色金屬冶煉和壓延加工業增5.1％；紡織業跌10.3％，通用設備製造業跌12.8％，汽車製造業跌14.4％。

國統局工業司高級統計師朱虹指出數據幾個特點，企業營收較快增長但利潤下跌、多因素致原材料行業利潤跌幅擴大、價格變動對利潤增長拉動作用減弱。

朱虹表示，受多種因素影響，企業利潤小幅下跌，成本水平仍然較高，部分行業市場需求不足凸顯，經營壓力有所增加，下階段，要貫徹落實中共中央、國務院決策部署，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，保持產業鏈供應鏈穩定暢通，積極擴大有效投資，不斷釋放消費潛力，加大助企紓困力度。