捷克和波蘭國防部今天宣布，這兩國將代替鄰國斯洛伐克守衛其領空，因為斯洛伐克在接收美國的最新戰機之前，將停飛原有的俄製米格-29（Mig-29）戰機。

法新社報導，斯洛伐克防長納德（Jaroslav Nad）、捷克防長切諾秋娃（Jana Cernochova）和波蘭防長布拉查克（Mariusz Blaszczak）簽署了一項協議。

斯洛伐克國防部發言人卡卡西科娃（Martina Koval Kakascikova）透過聲明表示，「該協議將於9月1日生效，屆時斯洛伐克的米格-29戰機將全數停飛。」

該部先前指出，由於米格戰機維修成本高昂，且國內俄籍技術人員正逐漸離開，因此計畫讓這款戰機退役。

今年4月時，斯洛伐克總理赫格（Eduard Heger）曾說可考慮將這些戰機交給烏克蘭，協助他們抵禦入侵的俄軍。不過，本月14日，納德否認斯國已將戰機交給烏國，並稱當局正考慮如何處置這批戰機，目前尚未做出最終決定。

根據協議，捷克和波蘭將協助保衛斯洛伐克領空，直至美方預計於2024年交付新的F-16戰機為止。（譯者：施施）1110828