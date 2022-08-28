旗津黑沙玩藝節吸引大批人潮前往遊玩，67歲的林姓男子卻趁活動廠商未注意時，趁機竊取存放在沙灘貨櫃裡的排球，並沿路發放送給路人，商家發現排球不翼而飛，向當地警方報案，警方調閱監視器畫面，順利在獲報後1小時內逮獲四處遊晃的嫌犯，嫌犯辯稱偷排球送路人是為了「應景」，但經員警解釋後林男才配合偵辦，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

鼓山分局旗津分駐所員警獲報沙灘店家的排球遭竊後，調閱監視器畫面發現一名身著深色上衣、白色短褲的男子涉案，立即派員在附近找尋。巡邏員警隨後在旗津區廟前路的海產街上發現疑似竊嫌身影，趨前盤查時，林男坦承在沙灘貨櫃裡取走5顆沙灘排球，但已分送路人4顆，身上僅剩1顆，林男還自稱拿走排球發放給路人是為了沙雕祭「應景」，才散播歡樂給其他人。

林男一開始不解警方逮捕用意，員警婉轉告知未經他人同意任意拿取他人物品時，已涉嫌刑法竊盜罪，林男才配合偵辦。鼓山分局長蔡鴻文肯定員警積極處事進而為民解憂，也呼籲當時收獲贈送沙灘排球的民眾能夠主動返還，除了減少商家損失，也可以避免不必要的刑事責任。