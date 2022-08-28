民進黨前立委鄭寶清27日宣布參選桃園市長，親綠營正國會名嘴張銘祐今（28日）表示，鄭寶清是民進黨很重要的資產，深信他是因為理想去參選，但他也提及，民進黨提名近年都會參閱民調及聲量，因桃園市長鄭文燦與前新竹市長林智堅、立委鄭運鵬鐵三角形象，由鄭運鵬出現也是要造就「負責任傳承」的形象。

張銘祐表示，鄭寶清是民進黨很重要的資產，因為從民進黨創黨開始到今天，深信他是因為理想去參選。鄭寶清從立委落選後就在經營地方，整整一年多的時間在地方走動，也得到許多人的支持。

此外，根據鄭寶清所言，從南北桃園的區域平衡，到族群（閩客）發展，他也有一套的想法，希望努力被看到，也花費許多行銷，營造出能代表民進黨的氛圍，但最後「新郎不是他」，反而是林智堅、鄭運鵬。

張銘祐分析，選戰之初林智堅出線，跟傳統是否在地方努力經營無直接關係，而是看聲量，從這幾年民進黨的提名來說，都會參閱民調及聲量，綜合之後才有機會產生特質宣傳、選戰中有爆發力，尤其世代的問題，也是造就無法提出鄭寶清的原因。

他說，林智堅爆發論文問題主動退選，民進黨必須在桃園尋找當地具有爆發力、在地經營、世代接續形象的參選人，加上鄭文燦與林智堅、鄭運鵬鐵三角形象，林智堅退選後，由鄭運鵬出現也是要造就「負責任傳承」的形象。