今日上午8時30分於龍洞灣海洋公園辦理捐贈裝備驗收展示暨水域救災能量演練。（新北市消防局提供／李奇叡新北傳真）

近年水域救援案件增加，新北市消防局將成立水域救援專隊，台北福齡扶輪社得知後，集結國際扶輪3521地區第二分區（陽明、百齡、福齡、陽星、華齡），捐贈潛水裝備8組，以及水域救援訓練課程經費給秀峰特種搜救分隊，並於今日上午8時30分於龍洞灣海洋公園辦理捐贈裝備驗收展示暨水域救災能量演練。

消防局表示，台北福齡扶輪社社長王俊傑及全體社友自成立扶輪社以來，積極透過實際援助各項偏鄉及特殊教育單位、重大災害的急難救助等關懷行動，具體落實扶輪人超我服務的精神，而永續為出發點的精神讓人深感敬佩，尤其在消防救援這一塊更是全力支持。

消防局指出，扶輪社此次捐贈以永續社服為宗旨，充實潛水裝備能夠提升救災人員安全性，水域救援課程能使消防人員救援技能顯著強化；此次受贈的秀峰水域救援專隊除了感謝扶輪社大力相助，也能夠帶著扶輪人的愛心以及永續流傳的精神，在水域搜救勤務上拯救更多民眾。

消防局局長黃德清說，感謝王俊傑及全體社友的愛心，消防局也會持續秉持赤誠之心，把握每場分秒必爭的黃金時刻，打造安居城市。