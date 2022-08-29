為紐約大都會台灣日錄影致詞 蔡英文：感謝美國捐贈疫苗

蔡英文總統今天凌晨以錄影方式為「紐約大都會台灣日」活動致詞，她向現場球迷介紹為活動開球的「臺灣隊長」彭政閔(恰恰)，並感謝美國捐贈疫苗，讓我們得以度過疫情，回到球場享受比賽。

「紐約大都會台灣日」活動始於2005年，目前為全美四大職業聯盟中以臺灣文化為主題，歷史最悠久、規模最大之慶典活動；今年大都會「台灣日」邀請我中信兄弟副領隊彭政閔擔任開球貴賓，也於現場巨型螢幕播放臺灣主題短片，宣揚臺灣與世界站在一起的拚戰精神。

蔡英文總統是在今天凌晨約1時20分（紐約時間28日下午約1時20分）以錄影方式致詞表示，很高興在今年的「大都會台灣日」再次與大家見面！相信臺灣和美國的球迷都很開心。

隨著疫情和緩後恢復正常生活，大家可以回到球場看球。她要藉著這個機會再次感謝美國捐贈臺灣400萬劑疫苗。「因為你們的慷慨協助，讓我們得以度過疫情，再次在球場享受比賽！」

她說，臺灣的職業棒球聯盟至今已有33年歷史，各隊累積了不少忠實的球迷，也發展出各有特色的啦啦隊與加油方式。她知道，因為疫情的關係，許多大家期待的棒球賽事必須延期，像是世界棒球經典賽(WBC)，相信這也是球迷朋友們期盼已久的一項賽事。

蔡英文也向大家介紹過去曾經代表臺灣出賽WBC的選手：彭政閔，「我都叫他『恰恰』。他曾經多次擔任臺灣國家棒球隊的隊長，所以我們也常稱他是『臺灣隊長』」。恰恰將擔任「大都會台灣日」的開球投手，讓我們一起來為他加油！