蔡英文幫徐定禎、杜文卿站台。（李京昇攝)

蔡英文總統28日前往苗栗縣通霄鎮為苗栗縣長參選人徐定禎、通霄鎮長參選人杜文卿等人站台，蔡大開支票要大量投資苗栗，並稱中央想大量投資苗栗，所以需要地方有效率執行，必須讓徐當選，才有機會翻轉苗栗。

蔡英文說，她平時行程很多，所以時間有限，這陣子跑各縣市為縣市首長參選人站台，這次來幫杜文卿站台，是鄉鎮市長唯一例外，因為她在2020年大選時在通霄苑裡拿下高票，因此這次來跟鄉親道謝之外，也要力推徐定禎跟杜文卿。

蔡英文說，徐定禎擔任頭份市長讓原本負債6千萬變成盈餘6億多，是有財政紀律跟會理財的人。苗栗現在有許多科技廠進駐，是一個很好的發展機會，因此中央也想大量投資苗栗、建設苗栗，所以需要一個好的縣長配合，讓經費有效執行，經濟發展才會好。

另外，她跟杜文卿從杜擔任立委時就已認識，杜經常仗義直言，對公部門有時候語氣比較強勢，但這代表杜文卿很努力跟用心幫民眾發聲，所以年底不只要讓徐定禎當選，也要讓杜文卿勝選，長年來背負負債標籤的苗栗才有機會翻轉。