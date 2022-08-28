南投縣府28日於4大鄉鎮開設假日接種站，6個月至未滿5歲接種人數計597人。（南投縣政府提供／陳淑娥南投傳真）

南投縣28日新冠肺炎本土確診人數新增350例，嬰幼童BNT疫苗於今日開打，衛生局長陳南松表示，上午於4大鄉鎮開設假日接種站，6個月至未滿5歲接種人數計597人，其他年齡層接種人數計468人，接種人數共計1065人。

南投縣今日確診人數350例，截至昨日累計確診人數8萬3287例，居家隔離人數967例，今日解除隔離人數309例，居家照護人數2302例。死亡人數新增2人，年齡分布為80-89歲計2人，均有慢性疾病史(高血壓、糖尿病、慢性阻塞性肺病..等)，1人接種2劑疫苗，1人未接種疫苗，累計死亡人數計292人。

另中症計13人，重症計2人，累計中、重度人數計835人，其中接種4劑疫苗有2人，接種3劑疫苗有8人，接種2劑疫苗有2人，未接種疫苗有3人，皆有潛在疾病史。

陳南松指出，今日上午於4大鄉鎮開設假日接種站，6個月至未滿5歲接種人數計597人，其他年齡層接種人數計468人，接種人數共計1065人。他提醒家長，孩童完成疫苗接種後，請讓孩子多喝水、多休息，持續注意孩子的身體狀況，若有嚴重身體不適的狀況應立即就醫，接種疫苗後14天內避免安排激烈的活動或運動。

陳南松表示，民眾如需接種疫苗仍可至衛生局官網新冠肺炎專區查詢南投縣COVID-19疫苗合約醫療院所https：／／reurl.cc／eOdA2W，南投縣內提供6個月至5歲以下嬰幼兒接種有38家院所、5至11歲幼童接種有65家院所，12至17歲青少年則有76家院所，相關接種資訊請逕洽各合約院所。

衛生局指出，因部分合約院所有提供假日或夜間門診接種服務，請先電話確認後再前往，並記得攜帶健保卡、疫苗接種黃卡(已接種第1劑者)就近至縣內合約院所接種疫苗。