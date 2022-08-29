全球央行年會八月二十五日在Jackson Hole舉行，專家普遍認為美國與德國將在年會上重申持續升息力抗通膨的鷹派立場。市場預期，聯準會九月將再升息三碼，歐洲央行（ＥＣＢ）則至少升兩碼。一般預期，主席鮑威爾將在年會上指出，即便經濟有衰退的風險，Fed仍將持續緊縮貨幣政策，以達到壓低通膨的目標！可見美國七月消費者物價指數（ＣＰＩ）漲幅雖然下滑，但年增率仍達八．五％，高於Fed的二％通膨目標仍遠，官員並不滿意。這也使得美國七年、五年、二年乃至六個月期公債殖利率都竄升至三％以上。

成長型個股拉回幅度不小

目前歐元已低於美元，一歐元換不到一美元，今年貶值十四．三％，英鎊也貶值十四．四％。在油價以美元計價下，油價的回跌卻被匯率貶值吃掉，所以歐洲通膨壓力遠高於美國。

美元指數近二十個交易日從高點一○九．二九四拉回至一○五．○九二，卻以約一周時間就逼近一○九．一，美元升值速度快，也連動到亞洲貨幣急貶，包括中、日、韓皆同，原本日圓就有貶值企圖心，央行利率不因為通膨而調升，所以日圓今年貶值直逼二○％；韓國則是轉為貿易逆差，今年貶值速度快，最近比台幣更早創新低，今年累計貶值十二．七五％，且是在利率連續調升三次中繼續貶值。台灣與韓國為競爭國，受韓國影響台灣央行也放棄堅守三○關卡，加速貶值，今年僅貶值九．三七％。後面還有更危險的中國人民幣，在天災缺水及缺電加上疫情復發下，預估今年經濟成長率約僅保三，而近期人民幣加速貶值，至目前已貶值七．六二％，幾乎要追上台灣。無論如何，美元指數走強，將迫使其他國家資金外流湧向美元，至少美元超過三％的利率還是相當吸引人。台、韓同受貶值影響，外資不斷賣超外流，累計今年以來外資賣超台股超過一兆、若以二年前疫情開始計算，賣超已超過二兆元。

美股受美元指數、聯準會鷹派態度影響，成長型個股如半導體、那指最近反彈後拉回幅度不小，這次道瓊反彈最強一度來到年線附近，標普及那指突破半年線，費半最弱勢，短線在反彈後，拉回若能守穩○．三八二位置：分別是道瓊三二五一三點、標普四○六一點、那指一二一八一點、費半二八一九點，尚屬於可接受範圍；若較為弱勢也要守住回檔二分之一處，否則調整時間將拉長。

前陣子國際股市從六月底開始反彈，包括新加坡、印度、日本、印尼及巴西等都彈過年線，美股除費半外都接近年線，法國亦同，較弱勢的是香港、台灣及韓國。港、韓股各有特殊因素，台灣則是受中國軍演影響，外資賣超，內資則扮演主要支撐盤面角色，尤其投信今年以來已買超二千億元以上，若加上官股及國安資金，合計大約買超三千五百億元以上，尤其國安基金進場，市場大為安心，生技股一度大漲。

中小型股較易有表現

惟外資交易減少或賣超，使台股量能縮小，不容易超過二千六百億元，就只能以小回檔來應付國際股市拉回，當然量小政策控盤也較容易。技術面上，台股從一三九二八點反彈至一五四七五點，累計上升一五七四點，約僅是從一八六一九點下跌至一三九二八點，跌點四六九一點的三三．六％，僅算是弱勢反彈。短線拉回再破所有均線，以回檔二分之一計算，低檔支撐約在一四七一五點。而櫃買指數這次反彈四一％左右，較上市指數強，主要是中小型股較易有表現，短線若拉回這次彈點的○．三八二處約一八四點附近應有較強支撐，在外資未大幅回頭前，中小型股且ＰＥ較低者具有優勢。

台灣七月份外銷訂單，由於全球受通膨壓力、終端需求走弱、大陸經濟放緩，導致下游廠商進行庫存調整緩慢，加上去年同期屬高基期，外銷訂單表現低於預期，金額降至五四二．六億美元，雖是歷年同期次高，但年減一．九％，終結連紅。

仔細分析，美國訂單金額一七五．七億美元，來到歷年同月新高，年增六．九％，其中以電子產品增年增三○．五％最多；中國大陸及香港訂單一一一．四億美元，年減二二．六％，已連續四個月負成長，顯見中國經濟不佳，接單則出現二○○九年四月以來最大減幅。在大陸八月限電狀況勢必會影響生產活動，短期內要有明顯成長挑戰較大。另歐洲訂單年減五．一％；但東協訂單六五．八億美元，創歷年同月新高，年增二二．九％，為連續二六個月正成長。顯見台灣訂單已非全然靠大陸，美國還是最重要訂單來源且還在成長中；外銷美國相關股業績可望看好，加上台幣貶值，獲利應可交出好成績。

網通股獲利明顯提升

網通、工業電腦、監視器、矽智財、汽車零組件及電子相關股姿態較高，而節能及綠能相關股表現也不錯，包括台達電、旭隼、華城等。

高總市值的國際公司如亞馬遜、臉書、微軟、谷歌等一度傳出降低資本支出，但因應雲端運用的伺服器需求還是未減，此族群法人買超最積極就是金像電，幾乎每家都有買；緯穎也見買進。伺服器也連動到網通，從網通族群從公布的上半年ＥＰＳ來看，都非常好，如中磊及神準的三．○九元及八．七五元，幾乎追上去年全年。

神準自結七月每股稅後一．九六元，加計上半年，前七月ＥＰＳ達十．七一元，已超過去年全年的九．一六元。其實從該公司營收就可窺知今年獲利好，從五至七月每月營收都創歷史新高，未來營收若持續創高，將可算出今年ＥＰＳ有多少，法人預估約十八元附近，至於中磊六、七月營收連續創新高，前七月營收年增四五．八％，以目前每季ＥＰＳ約一．七元預估，若再加上匯兌收益，有助下半年ＥＰＳ向三．七元以上推升，果如此，今年ＥＰＳ將達六．八元附近、創歷史新高，ＰＥ約十五倍。

智邦上半年ＥＰＳ六元已達去年全年的七成以上，在各大雲端廠訂單持續進來且上游原料降價、出口有匯兌收益，預估全年ＥＰＳ挑戰十四元，該股外資及投信買進相當多，似有先朝向三百元推升機會；仲琦上半年獲利已超過去年。整體而言，網通股獲利大幅提升，法人買超是自然。工業電腦類似，像是振樺電、廣積都有業績大成長特色。

矽智財則是投信必備族群，尤其是台積電旗下的創意，姿態很高；世芯ＫＹ及力旺，近期也是法人積極拉抬對象，連屬於較低價的智原雙底也形成，電子股若要有行情，矽智財族群一定是領先指標。

近期國際金融巨鱷索羅斯公佈第二季買進特斯拉，而特斯拉宣布，其全自動輔助駕駛（ＦＳＤ）在北美售價將大漲二五％，到一．五萬美元。這將是ＦＳＤ今年第二度漲價，將於九月五日生效，在此之前下單仍將依照目前一．二萬美元的售價，只是出貨時間會較晚。從ＦＳＤ問世後，特斯拉就不斷提高售價。馬斯克稱這次升級有「重大程式改變」，且「往前邁進一大步」。對特斯拉車主而言，這也是讓他們能盡早付錢購買的誘因，愈早買愈便宜。

由於特斯拉在中國、柏林以及美國兩廠等正衝刺全能生產，而美國政策也訂定在美國生產的電動車（包括電池等），將持續給予補助約七五○○美元，二手車補助四千美元；中國這次汽車下鄉也補助約一至一．五萬人民幣購買電動車，拿到美中兩大市場政策補助購買，相信特斯拉會盡快拉升總產量以享受政策利多，對於相關供應鏈具正面效益。汽車供應鏈包括和大、東陽、麗清、精確、英利ＫＹ、乙盛ＫＹ、貿聯ＫＹ等業績將看好。

汽車零組件比價推升

即使往年是暑假淡季，但今年汽車售後服務的ＡＭ零組件大廠如東陽、堤維西、耿鼎、帝寶、為升、永新ＫＹ業績都還很不錯，股價姿態都很高，一旦進入九月後旺季，將啟動另一波業績行情，配合台幣貶值匯兌收益，今年獲利成長都將相當可觀。永新股價持續上漲，推升為升的股價上漲，其他中低價ＡＭ相關股有利比價上漲。

以過去都在損益邊緣的耿鼎為例，第一、二季營益率分別是七．七二％及十二．六四％，都遠超以往，而上半年ＥＰＳ一．○四元更是出乎市場預料，此成績比近五年單年獲利都好，預估今年ＥＰＳ很有機會向二元挑戰；而東陽具有中國汽車下鄉刺激大陸廠業績，又有美國ＡＭ市場蓬勃發展，通路商都在追貨，加上又打入特斯拉，這些利多都是過去三年所沒有。當然台幣貶值對於ＡＭ廠商幾乎雨露均霑，東陽前七月每股稅前二．六四元，稅後約二．一元，若第三季淡季單月營收可維持在十八．五億元以上，預計ＥＰＳ有機會達○．九元，進入第四季超級旺季，ＥＰＳ可望超過一．三元，則全年ＥＰＳ有機會跨過四元，加上每股淨值可能向三九元拉升，股價ＰＥ不到十三倍，股價似乎有近一步推升空間。

汽車電子方面，二極體的台半、朋程、德微，近三個月營收都有出現過歷史新高紀錄，法人卡位動作積極。值得注意的是專門替國際車電ＩＤＭ大廠封測的欣銓及捷敏ＫＹ，從五月起營收相當出色，欣銓上半年ＥＰＳ三．二五元、捷敏ＫＹ達四．○三元，今年要超過去年的五．二六元及六．六五元，應該不難，前者股價不到五○元、後者約八○元，ＰＥ都相當低，國際股市大震盪中，可逢低尋找買點。

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