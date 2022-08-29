數位發展部約聘佔比過高引發外界疑慮，國民黨立委李貴敏說，資安人才在民間人才濟濟，不可能以區區4萬就能招攬來，因此外界合理懷疑，數位發展部約聘來的人，最有可能是來做網軍的。

數位發展部預算編列高達211億元，員額600人，卻稱高達5成採約聘僱，實在讓人匪夷所思，外界質疑數位部變成「政府合法養網軍」、「破壞文官制度」，甚至質疑會不會變成了「新東廠」。

李貴敏說，這些質疑其來有自，不論從1450或其他綠營側翼或網軍，或是各部會大筆大筆編列的大內外宣費用，都看得到政府網軍豢養的軌跡。再加上聘用人員過多，資格又模糊不清，也不限學經歷，更不用考試，先不說「文官體制」破壞殆盡，也根本違反了憲法規定的平等權與第18條規定，人民應有的「應考試服公職之權」。

李貴敏指出，美國FBI 、CIA等國外專業人才的進用，都通過特定流程考核、訓練等，以確保其符合資格後才予進用，這300人的進用的審核標準如何？誰決定？會不會有濫用私人的問題？誰給了數位部這麼大的權力？這些人的薪資都是公務預算，都是人民血汗錢，何以不循公開競爭管道？

李貴敏質疑，資安與情資自然重要，雖然民間人才濟濟，也絕不可能以每月區區四萬多元就能招攬來。因此，外界難免合理懷疑，用這300個人根本不可能是做資安，最有可能是在做網軍。

李貴敏表示，想用一個數位知識與能量遠低於民間的政府公部門管好資安及數位問題，根本是緣木求魚，也難怪民間質疑所謂數位轉型或數位產業優化不過是空頭支票，跳票機率比兌現高的多。