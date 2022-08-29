財政部關務署委由台船(2208)新造的第3艘100噸級巡緝艇，周一於台船高雄廠區舉行命名暨下水典禮，由台中關關務長陳木生、台船副總經理顏聰輝共同主持，並由台中關主計室主任陳美娟進行命名及擲瓶儀式，祈求平安順遂。「海格」巡緝艇預計於明(112)年4月完工交船。

本日下水之巡緝艇命名為「海格」，配屬台中關，其命名由來是依照海關艦艇命名傳統，首字一律擷取海關的「海」字；「格」字則有格物致知之意義。另擲瓶儀式源自早年航行技術不發達，擔憂發生船難，會事先將想說的話寫在紙上放入酒瓶，隨波逐流，希望家人收到；擲瓶就是藉打破酒瓶，祈禱不再有瓶中信，象徵船艦平安歸來。

台中關表示，海關推動巡緝艇汰舊換新計畫，係落實政府「國艦國造」及「新世代反毒策略2.0」中優化查緝工具政策，新式巡緝艇具輕量、高速、高耐波力及高續航力等特性，配有高效能夜視偵查系統與通訊設備，不僅提升人員及船艇安全性，更可強化邊境查緝效能。海格巡緝艇預計於明(112)年4月完工交船，屆時將投入中部海域執行海上巡緝任務，防堵走私及非洲豬瘟入侵，守護國境安全第一道防線，並協助海上人道救援與海洋環境保護任務。