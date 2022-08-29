永光（1711）受制原料價格續處高檔，加上兩岸疫情、通澎干擾產品組合，上半年收益動能趨緩受阻，獲利年減18％，EPS 0.43元。展望後市，永光認為，色料化學品在通膨與庫存續高影響下，後市仍不容樂觀，但電子化學品、特用化學品及碳粉營運抱持正向看法，力拚營運衝刺。

永光表示，特化事業耕耘塗料、工程塑膠及薄膜等應用領域，上半年雖遭逢三廠祝融之災，營收仍成長17％，下半年持續樂觀看待。碳粉事業上半年因整合運用兩岸產能，產線效能同步提升，營收成長15％，下半年需求續增，營運蓄勢更上層樓。

永光今年特化、電化及碳粉業務持穩成長，前7月色料化學品營收占比約40％、特用化學品約29％，電子化學品、碳粉占比各約14％、醫藥化學品與其他占約3％。

受制原料走高，壓抑毛利率空間，加上色料化學品客戶庫存仍高，拉貨動能不足，前七月營業淨利年減29％，稅前盈餘3.49億元，年減17％，每股稅前盈餘0.64元。

展望下半年營運，永光指出，色料化學品色料化學品因終端與服裝連結需求動能不足，考量終端客戶在通膨與庫存續高影響下，加大採購意願的可能性不高，後市仍不容樂觀，將持續耕耘永續產品(促進使用端節能減碳)。

不過，光固化材料的特化終端包括塗料、工程塑膠，電化終端則以半導體製程材料為主，需求均未見轉弱，碳粉則受惠彩粉產品熱銷，下半年表現應可維持上半年的成長水準。

另外，醫療事業除銷售自有原料藥產品之外，正持續接洽新藥公司，積極開拓代工業務，也設立專區生產醫材用特化產品，提高稼動率。