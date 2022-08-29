受惠國內科技廠辦、公共工程及民間建築對預拌混凝土的需求增加，預拌混凝土廠國產建材（2504）29日指出，仁武廠擴充設備後新產能的加入，台積電高雄廠計畫年底動工，在南部地區的預拌混凝土市場活絡下，第四季的出貨量及營收應可衝今年單季高峰。

國產第三季的營運已開始增溫，國產指出，8月出貨量已較上月略增，營收可望同步向上、年增近1成。

國產指出，晶圓代工龍頭台積電將在高雄楠梓建廠，第一期預計建設2座先進製程6奈米廠，1座晶圓廠結構體將有30 萬立方米的混凝土需求，台積電預計最慢年底前就會動工，可望帶旺南部地區混凝土廠營運。

為迎解南部市場需求的增加，國產已在台南仁德新建廠區，並在高雄原有的鳳山、仁武廠擴充設備，以滿足當地的工程需求。

國產指出，國產在楠梓附近有仁武及左營廠，其中，仁武廠生產的品牌高端混凝土，已取得英國BSI產品碳足跡的第三方認證，年底更可望爭取內政部營建署頒發的綠建材標章證書。

國產預期，台積電先前決議發行綠色債券，募得資金將用於綠建築及綠色環保相關的資本支出，國產集團可望挾低碳混凝土以及就近供應的優勢，大啖相關商機。

去年國內預拌混凝土出貨量達652萬立方米的國產建材指出，在市場需求增加下，預估今年出貨可達700萬立方米。