本季目前連37場不敗的丹麥球王安賽龍，周日在世界羽球錦標賽拿下個人今年第6座冠軍，個人生涯擁有奧運、世錦賽、年終總決賽及BWF超級1000系列等大賽冠軍，優秀的表現被讚為不是同一個星球的人。

對於自己被封為和地球人不同水準，安賽龍笑說：「這是很有趣的言論，但我必須說，我來自這個世界，是這個星球的人，但很開心人們信任我，覺得我是名好選手，這些讚美給我很大動力。但老實說，我不會過於在意這些稱讚，仍專注自己的比賽和進步，每一天都試著做到最好。」

但被形容是「外星人」的安賽龍，也是有疲累的時候，他透過IG限時動態表示，很遺憾退出本周在日本大阪進行的日本羽球公開賽，因為他為了備戰世錦賽，投入了200%的精力，在高強度及龐大心理壓力下，他的肌肉也出現一些小疼痛，他寫道：「我28歲194公分的身體告訴我該去充電了，好好恢復，保持健康才能走得更長遠。」