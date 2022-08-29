今天（29日）大陸國務院召開第十次全國深化「放管服」改革電視電話會議。中共中央政治局常委、大陸國務院總理李克強發表重要講話。李克強表示，今年針對新挑戰果斷推出穩經濟一攬子政策和接續政策，力度將超過2020年。

李克強說，今年在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各方面落實黨中央、國務院部署，在嚴峻環境中推動穩定發展。政府一方面用適度規模財政貨幣政策加力宏觀調控，另一方面深化「放管服」改革增強發展內生動力，兩者相輔相成產生倍增效應，在應對衝擊中保持經濟運行在合理區間，又沒搞「大水漫灌」，穩定了物價，為經濟行穩致遠打基礎。

李克強說，「放管服」改革是放開搞活、促進公平競爭、激發市場活力和社會創造力，重在培育壯大市場主體，目前已達1.6億多戶，比十年前增加近2倍，支撐了經濟總量翻番，承載了7億多人就業創業基本盤。

李克強說，政府刀刃向內刪繁除弊。加強監管，維護公平競爭。建設法治政府，政府的權力邊界就是法律法規，有權不能任性，維護市場主體和群眾合法權益。優化政務服務。改革無止境，要以泰山不拒細壤的包容日積月累、實現非凡成就。

李克強說，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹新發展理念，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，堅持發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵。今年針對新挑戰果斷推出穩經濟一攬子政策和接續政策，力度超過2020年，規模合理適度。要把這些政策落到位，深化「放管服」改革，著力穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間。