★分析

Charles Schwab交易和衍生品部門副總裁Randy Frederick表示，坦白說，上周五的拋售是過頭了，我知道鮑爾說他將對通膨採取強硬的立場，但老實說，這與他過去幾周所說的並沒有太大的差別，他是更鷹派了一點，但這並不讓人意外。我認為短期內美股不會暴起暴落，但波動會很大，至少在我們度過9月21日的升息之前，情況可能都會如此。

北歐銀行（Nordea）首席分析師Jan von Gerich表示，來自傑克林霍爾（Jackson Hole）央行年會的訊息清楚而響亮，但與市場預期的不同。央行需要令人信服的證據證明通膨正在下降，這對經濟和風險偏好來說是個壞消息，如果升息步伐加快，衰退更深的風險就會升高。

Vital Knowledge創始人Adam Crisafulli表示。雖然上周五湧現的崩跌正在減弱，但真正買進的需求並不多，即使是多頭也不願意在中國採購經理人指數（PMI）、周三的歐元區消費者物價指數（CPI）以及周五的美國就業報告等本周一些重大的總經數據出爐前貿然進場。夏末的參與/成交量情況使環境比平時險惡，而9月可怕的季節性發展，則是讓人們縮手觀望的另一個因素。

★類股

標普500指數11大類股普遍收低，僅能源股漲1.54%，公用事業股漲0.25%。科技股跌1.28%，表現最疲弱，其次為房地產類股跌0.87%，通訊服務類股跌0.78%。

由中概股組成的金龍中國指數收跌0.83%。

★重磅股

重量級科技股普遍下跌。蘋果跌1.37%，微軟跌1.07%，亞馬遜跌0.73%，Alphabet跌0.83%，特斯拉跌1.14%，Meta跌1.61%，網飛漲0.58%。

道瓊指數成分股方面，沃爾瑪漲0.97%，表現最佳；其次為雪佛龍漲0.75%。Salesforce跌3.04%，跌幅最大，其次為3M跌2.09%。

主要晶片股全跌。超微跌2.95%，輝達跌2.82%，應用材料跌2.29%，恩智浦跌1.33%，英特爾跌1.26%，美光跌1.08%，高通跌0.94%，德州儀器跌0.91%。

★焦點股

網飛（Netflix）收漲0.58%，為224.57美元，在重量級科技股中一枝獨秀。彭博社報導，該家串流媒體巨頭有播放廣告的訂閱服務月費約介於7至9美元。

必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）下挫6.24%，該公司用於預防缺血性中風的候選藥物，在中期試驗中未能達到主要目標。

拼多多（Pinduoduo）飆漲14.71%，收在66.04美元。該中國電商巨頭上季營收獲利表現均優於市場預期，並表示這主要受益於消費者信心復甦。

★台股ADR

台股ADR僅中華電信收高。

台積電ADR跌2.23%，收82.85美元，換算台股價格為503.66元。

聯電ADR跌1.66%，收6.50美元，換算台股價格為39.51元。

日月光ADR跌1.89%，收5.71美元，換算台股價格為86.78元。

中華電信ADR漲0.27%，收40.47美元，換算台股價格為123.01元。