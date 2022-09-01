★分析

Ingalls & Snyder資深投資組合策略師Tim Ghriskey表示，鮑爾只在乎降低通膨，以及如何升息以達成目標，至於會有多激進則完全取決於數據。現在我們處於這個來回反覆的市場，波動很大，有人擔心這一波上漲只是熊市反彈，也有人擔心美股會跌至新低。

CFRA首席投資策略師Sam Stovall表示，9月通常是一年當中最差的月份，9月和2月是「唯二」平均會下跌的月份，但9月是一年當中唯一下跌多過上漲的月份，因此它最終可能會變成某種「自我應驗的預言」。

★類股

標普500指數11大類股普遍收黑，僅通訊服務類股收平。原材料股跌1.21%，跌幅最大；其次為非必需消費類股跌1.05%，科技股跌0.96%。

中概股反彈，金龍中國指數收漲2.88%。

★重磅股

重量級科技股僅Meta（漲3.67%）和網飛（漲1.32%）收高。微軟跌0.57%，蘋果跌1.06%，亞馬遜跌1.52%，Alphabet跌0.66%，特斯拉跌0.75%。

道瓊指數成分股方面，安進（Amgen）漲0.49%，表現最佳；其次為高盛漲0.47%。 Salesforce跌2.22%，跌幅最大，其次為默克藥廠（Merck&Co）跌1.75%。

主要晶片股僅美光（漲0.41%）收高。應用材料跌0.48%，恩智浦跌0.69%，德州儀器跌0.92%，高通跌1.04%，英特爾跌1.05%，超微跌2.38%，輝達跌2.42%。

★焦點股

硬碟製造商希捷（Seagate Technology）收跌3.54%，該公司下修第一財季（截至9月30日）財測，稱總體經濟情勢不佳迫使雲端運算業者和PC製造商削減庫存。希捷將本季營收預測從25億美元下修至21億美元，並表示調整後每股盈餘恐將遠低於先前公司預估的每股1.20～1.60美元。

個人電腦、印表機大廠惠普公司（HP Inc）重挫7.68%，該公司上季營收不如市場預期並下修全年財測。惠普第三財季（截至7月31日）營收年減4.1%，為147億美元，遠落後分析師預測均值156億美元。消費性PC營收大減20%，是拖累整體營收表現的主要原因。該公司將全年經調整後每股盈餘目標從先前預估的介於4.24～4.38美元下修至介於4.02～4.12美元，亦遜於市場預估的4.30美元。

社群媒體Snapchat母公司Snap Inc大漲8.69%。該公司宣布裁員20%，並整頓廣告銷售部門。前一日Snap宣布兩名廣告業務的高層主管已經出走並將加入網飛（Netflix）。

家具連鎖業者Bed Bath & Beyond崩跌21.30%，該公司宣布將裁員及關閉150家門市，並承諾將徹底改革商品銷售策略，以扭轉虧損的業務。

輝達收跌2.42%，盤後重挫6.56%。超微收跌2.38%，盤後跌3.85%。兩家晶片大廠宣布已經接獲美國政府通知，要求停止向中國供應用於人工智慧應用的頂級運算晶片。

★台股ADR

台股ADR僅中華電信下跌。

台積電ADR漲0.68%，收83.35美元，換算台股價格為507.35元。

聯電ADR漲1.07%，收6.63美元，換算台股價格為40.36元。

日月光ADR漲0.35%，收5.76美元，換算台股價格為87.65元。

中華電信ADR跌0.97%，收39.72美元，換算台股價格為120.89元。(2-2)