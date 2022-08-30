玉山銀行和奇美實業簽訂3年期新台幣20億元永續連結貸款，此貸款案是繼2018年發行50億元綠色債券之後再次合作，期透過綠色授信提升企業綠色轉型的長期競爭力。玉山銀行表示，在貸款期間，玉山銀行將持續檢視奇美實業公司溫室氣體的減排幅度，透過優惠機制鼓勵企業落實ESG永續作為。

玉山銀行與奇美實業設定的永續績效指標，主要參考科學基礎減碳目標（SBT）全球升溫在1.5°C的情境下的減排路徑，在貸款期間內的溫室氣體排放設定積極的減碳目標，需較基期逐年減量4.2％，經檢視達成可獲得貸款利率的優惠減碼。雙方在2018年合作發行一新台幣50億元綠色債券，完成太陽能電廠、汽電共生廠、EDR水回收工程及資源再生爐等4大項綠色工程的投資。

玉山銀指出，奇美實業以「Clean & Green」為公司綠色發展願景，並長期以具體行動傳達對環境保護的重視，除發展綠色能源、實現綠色生產降低生產對環境的影響外，去年為全台首家石化業響應SBTi的公司。此外也積極與供應商合作，共同設定減排目標，努力朝向「2050年淨零排放」的目標邁進，今年也在EcoVadis永續發展評等中榮獲「金牌」肯定，為全球參與評鑑的9萬家企業中前5％的領先公司，顯示奇美在ESG的投入深受國際肯定。

全球氣候變遷近來受到國際間高度重視，玉山銀指出，該行依據「碳核算金融聯盟」（PCAF）最新指引，針對自身投融資部位進行碳盤查，覆蓋率達部位的74％，依據計算結果，範疇三的投融資碳排量佔98％以上；除透過永續連結貸款鼓勵企業積極減排外，繼去年號召32家優質企業，今年更有101家企業加入「玉山ESG永續倡議行動」，面對急迫的氣候變遷一同採取實際行動，其中包含各產業龍頭、優質企業以及隱形冠軍等，其總營收高達新台幣5.08兆元，占年度台灣GDP比重超過23％，共同訂下2025年前至少減碳157萬公噸的目標，更有46家企業承諾在2050前達到淨零排放。