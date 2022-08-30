前參謀總長李喜明任內搭直升機上視導海空聯合操演。（軍聞社提供）

前參謀總長李喜明指出，台灣如要重回徵兵制，相關配套必須嚴實，目標不能只是延長役期。如果不能在組織文化、部隊風氣及訓練內容上痛下針砭，役期即使延長到2至3年，國軍的戰力也不過是增加了「量」，卻提升不了「質」。

李喜明即將於9月出版「台灣的勝算」新書，內容對國軍的熱愛、期待與針砭，躍然紙上。這是第一本由參謀總長親自執筆的台灣整體防衛構想，並揭露台灣軍事最真實面貌，李喜明在書中坦言，他在擔任總長時推動的「ODC整體防衛構想」，推動過程遭遇政治及軍事上的種種窒礙。

李喜明說，台灣重回徵兵制在政治上的可能性原本不高，俄烏戰爭改變了這一政治現實。社會的聲音改變，而政府為回應民間期待，的確有可能趁著民氣可用，順勢延長役期。然而就軍中實務而言，重回徵兵制所需的準備工程超乎外界想像，調整期間的兵慌馬亂在所難免，很難期望在幾年內就能夠因此提升戰力、達到嚇阻中共發動武統的目標。

李喜明認為，台灣沒有條件實施募兵制，但臺灣畢竟已經開始實施募兵制了。順利完成了募兵制使用的方法很簡單，那就是裁減兵力的員額。軍隊人數減少所節省的經費，就移作實施募兵制所需增加的開支。

李喜明指出募兵制缺點，因少子化及軍人社會地位的因素，使得招募困難，在放寬甄選標準以政策因應時，人力素質無法避免的隨之下降；一般民間家庭與軍隊的鏈結減少，使得社會與軍隊的疏離感增加，對軍隊的情感與支持亦隨之降低；且使年輕世代無法接受真正的兵役洗禮，產生戰爭只是軍隊的責任，與己無關的觀念。

李喜明說，募兵制實施迄今多年，招募困難、員額不足始終是熱門話題，也是實務上最大的挑戰。