警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通，但到場時未發現自小客車駕駛人。（警方提供）

昨（29）日22時30分許，有一部自小客車由金沙鎮環中路太武山圓環往象山金剛寺方向行駛，在經過象山金剛寺轉彎處，因不明原因自撞路沿石而側翻水溝中。（影片/ 警方提供）

夜間光線差，行車要小心！金門象山金剛寺轉彎處昨晚就發生自小客車自撞，側翻掉落水溝的事故，警方據報趕抵現場卻找不到人，目前根據車號通知車主到案說明。

警方指出，昨（29）日22時30分許，有一部自小客車由金沙鎮環中路太武山圓環往象山金剛寺方向行駛，在經過象山金剛寺轉彎處，因不明原因自撞路沿石而側翻水溝中。警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通，但到場時未發現自小客車駕駛人，並與消防救護人員現場協尋未果，有關肇事責任警方目前尚在查證中。

湖分局呼籲駕駛人，在夜間駕駛人的反應會下降，行車更應該降低車速，注意跟車距離，尤其是光線不好的地方，必須減速，遇險要地段，應停車檢視，看清情況後再行進，以確保交通安全、順暢。

另汽車駕駛人駕駛車輛肇事，無人受傷或死亡未依規定處置，將可依照《道路交通管理處罰條例》第62條2項，裁處新臺幣1000元以上3000元以下罰鍰。