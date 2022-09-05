加拿大中部薩克其萬省（Saskatchewan）4日發生連串持刀傷人事件，警方表示一共在13個犯案現場發現死者或傷者，至今至少有10人死亡、15人受傷。警方也公布2名男性嫌犯的姓名及長相，坦言目前不知道他們的行蹤。

Update #5 for Dangerous Person Alert issued by Melfort RCMP: #RCMPSK received a report the suspects may traveling in the Arcola Ave area around 11:45 a.m. in Regina, SK in a black, Nissan Rogue with SK license 119 MPI. pic.twitter.com/dYlVTmP1CL — RCMP Saskatchewan (@RCMPSK) September 4, 2022

綜合美聯社、《紐約時報》（New York Times）報導，加拿大薩克其萬省4日發生連串持刀傷人事件，傷人事件主要發生在當地「James Smith Cree Nation」原住民部落及鄰近村落維爾登（Weldon）。

薩克其萬省加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police, RCMP）隊助理警監布萊克摩爾（Rhonda Blackmore）表示，一共在13個犯罪現場發現死者或傷者，她說部分受害者疑似受到鎖定攻擊，其他受害者似乎是遭到隨機攻擊。

加大警方也公布2名嫌犯長相及姓名，分別為31歲的達米恩．桑德森（Damien Sanderson）和30歲的邁爾斯．桑德森（Myles Sanderson），達米恩約170公分、70公斤，邁爾斯約185公分、90公斤，兩人都是黑髮、棕眼，目前尚不清楚犯案動機。

警方表示2嫌可能駕駛一輛黑色日產（Nissan）汽車逃逸，目前也尚未掌握他們的行蹤，研判他們有可能換乘其他汽車，呼籲附近居民及薩克其萬省省會勒吉納（Regina）居民盡量待在家中。警方也請求鄰近的亞伯達省（Alberta）、曼尼托巴省（Manitoba）協助逮人。