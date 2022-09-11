中秋連假，台鐵員林-花壇路段8日因計軸器、電纜故障導致柵欄、號誌異常，影響超過7萬人的行程。對此，民進黨立委王美惠批評，台鐵狀況頻頻，而且每次發生事情總是消極面對、馬虎處理，不去積極探究事發的真正原因，要求台鐵必須要全面性總體檢。

王美惠說，連假期間，民眾所仰賴大眾運輸工具竟然出包。台鐵員林-花壇路段發生號誌異常，預計今（11日）狀況才能排除，因此導致班次誤點，造成旅客不便，更影響民眾安危，甚至連消防局的救護車，都需繞道而行，受到影響之層面，不僅僅只是台鐵旅客。

她批評，台鐵號誌發生故障並非頭一遭，在嘉義站高架化工程時，也曾有類似狀況發生。當時，台鐵處理態度消極，經一次次督促才有所改善。如今又再次發生號誌故障問題，且需經3天才能維修完成，嚴重影響民眾生命財產安全。

王美惠說，搭乘火車是民眾經常使用的運輸方式。在連假期間，更是扮演著疏運旅客的重要角色。但是，台鐵卻是狀況頻頻，而且每次發生事情，也總是消極面對、馬虎處理，不去積極探究事發的真正原因。

王美惠強調，台鐵必須要全面性總體檢，而不是每次發生問題，就採取頭痛醫頭，腳痛醫腳的方式。若不通盤檢討，找出真正的問題所在，狀況永遠會層出不窮，甚至會經常無預警的發生，呼籲台鐵要痛定思痛、積極處理，務必要真正解決問題，不要再用散漫的行事態度，罔顧民眾搭乘的安全。