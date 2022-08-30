鮑爾在上周五的演說使外界解讀聯準會的升息將更「鷹」，亞股一片重挫之外，市場也矚目匯率持續貶值的日本，會否因為美國聯準會加重資金緊縮力道而使原本日本的貨幣寬鬆政策轉向？不過對日本經濟情勢有深入了解的金融業高層直斷：「日圓還有得貶！」主要來自三大力道的加持，一是日本有足夠的外匯存底，二是日本央行原本就希望日本能徹底從持續十餘年的通貨緊縮走出，三則是日本在海外有龐大的「淨投資資產」，尤其是這些資金若能從某些國家回流日本來投資，也符合美國最新的經濟戰略期待，因此美國基本上也「默許」日圓匯率放量走貶。

日經指數在29日重挫762點，日圓貶破138，甚至一度觸及139，也創下近一個半月來的最低匯價，但在30日，日經指數則轉為回漲超過300點，對於日圓匯率及日股的變動，這位金融業高層認為，與其觀察日股的變動，不如觀察日圓匯率，由於日本央行總裁黑田展現相當大的決心：「持續寬鬆、別無選項！」再加上日本有很多利基可以加持其在匯率貶值上，能跟聯準會升息的策略「背道而馳」，因此，相較於全球很多新興市場國家，都因為聯準會強勢升息，導致利差擴大而受災慘重，陷入到底要否跟進美國升息，以及在不升息會加速資金加速外流，和升息將再重創國內經濟的兩難之間睜扎，日本則完全有條件可以堅定的走自己的貶值之路。

對於這些利基，這位金融業高層分析，最主要在於日本有強大的外匯存底，再者是日本所面臨的並非通貨膨脹，而是通貨緊縮的問題，這和其他國家正面臨的問題完全不同，因此日本自然可以放手讓匯率貶值，因為日本的通膨，只是讓先前通貨緊縮的日本物價回到正常的水準；尤其是黑田指出，日本通貨膨脹率有可能會在今年接近3％，但預估明年將再度降至1.5％，也因此，日本央行一定會繼續放手讓日圓匯率貶值。

除此之外，日本更有非常雄厚的海外淨投資資產，一旦日圓匯率強烈貶值，將會誘發海外資金回流日本投資的效果，這亦符合日本央行在透過貨幣政策來引導國內投資及經濟發展的期待。金融業高層也直接對比美、日兩國央行總裁發言指出，兩者之間恰好成為非常強烈的「對比」，預期美、日兩國利差持續擴大不論是在速度或是幅度上，應都會遠甚於其他國家。