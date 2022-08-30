高雄市長陳其邁擔任「紅62-仁武凹子底線」公車駕駛，體驗外也宣傳此路線。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市仁武區近年快速發展，帶動人口增加，仁武區域公共運輸服務需求也隨之增加，高雄市交通局為了解決仁武居民往返市區需求，新增「紅62-仁武凹子底線」公車路線，自 9月1日起開始通車。另外開學季到來，疫情也逐漸趨緩，交通局也全面增加高雄市幹線公車及高潛力公車路線班次，讓公車尖峰時段能10至15分鐘一班，幫助市民方便搭乘。

今日上午交通局在仁武里活動中心舉辦「仁武凹子底線通車暨幹線公車加密」記者會，高雄市長陳其邁到場聯訪時提及，經過大數據分析，仁武地區的市民到市區最多的地點就是凹子底、高鐵站、還有榮總，新增「紅62-仁武凹子底線」公車路線將會大幅度的改善仁武地區跟左營地區的交通問題。

紅62線將由漢程客運投入6輛全新電動公車，行經仁武高中、八卦寮、榮總、捷運生態園區、漢神巨蛋、捷運巨蛋站、捷運凹子底站等地。

仁武區長吳茂樹表示，以往仁武區公車到市區路線不多，大多數居民都是開車上國1、國10到市區凹子底、高鐵等地區，然而兩處尖峰時段車流過多，容易塞車，增加居民不便。而如今新增公車路線，能幫助居民多一種選擇。

而對於開學季到來，疫情也逐漸趨緩，公共運輸需求也會上升，交通局長張淑娟表示，搭配9月學校開學及疫情趨緩，也全面加密高雄市幹線公車及高潛力公車路線班次，每日共增加接近50班次，將尖峰時段班距縮短至10至15分鐘。

加密的班次有：50、60、69、70、77、88、90、92、100、168、205、218環東、218環西、紅3、紅9、紅33、紅36、紅53、黃1、黃2等20個路線。

交通局表示，「紅62-仁武凹子底線」通車首月只要掃QR Code乘車碼，就可免費搭乘，歡迎體驗新路線。此外，交通局搭配開學期間，加碼優惠自9月1日起至9月30日，使用「一卡通MONEY乘車碼」搭乘高雄市公車，並有扣款紀錄，每次搭乘享有10％ LINE POINTS 點數回饋，每一乘車碼每月最高回饋60點。

另外，一卡通MONEY、icash Pay及悠遊付等電支業者分別推出使用一卡通MONEY乘車碼樂享7-ELEVEN優惠券、使用icash Pay乘車碼最高可享430點OPEN POINT點數回饋及使用悠遊付每筆交易享20％回饋金，首次使用還贈送50元回饋金！