高雄市政府農業局為拓展農產行銷通路、推廣安全農產、增加農產能見度，並提供農民及消費者互動平台，從104年起在都會區舉辦農產行銷展售活動（即神農市集），迄今已連續舉辦七年，深受農民與消費者一致肯定，成功打響高雄首選農產與神農市集的品牌知名度。繼上個月新址試辦佳評如潮，將在本週末（8月6日及8月7日）於凹子底森林公園盛大登場，匯集近百在地優選小農、四大主題農產推廣專區、星級飯店名廚料理秀，還有高通通、艾溫動、紅豆妹、石斑魚寶等人氣吉祥物見面會及各式優選農特產品免費嚐鮮，有吃有拿有玩，打造小農攤位數最多、內容最豐富、品質最高並兼具夜間經濟的南台灣指標農特產品盛會！

為避免因活動造成的人車不便，優化展售場域，陳其邁市長就任後承諾為農民與市民打造更舒適的農產購物空間，經農業局盤點高雄市所有場域後，選擇擁有上百公頃腹地及捷運站之凹子底公園廣場設置「高雄神農市集」。上個月在新址試辦，佈置帶有文藝風格，不論是在人潮、買氣均獲佳績，讓神農市集在即將邁入第8年之際，以全新樣貌與市民朋友見面。民眾除了採購需求之外，搭配市集周圍城市夜間之景色，還能悠閒的體驗本市夜間經濟之特色。民眾可搭乘捷運至凹子底站 4 號出口，或乘坐接駁公車（紅 32 路公車）、 明誠幹線（紅 33）、 168 環狀幹線直達前往。

本次神農市集活動從白天到夜晚，特別規劃四大主題農產推廣專區，將農業宣導透過多元趣味型式帶給民眾，包括神農扭蛋機、水果扛霸子PK挑戰賽、蛋仔超人歷險記等，大人小孩都可免費參加，闖關成功還有精美紀念品。除了打造神農市集專屬文創展攤及風格手染布棚架，活動場域擴大將可容納雲嘉南高屏近百個小農攤位共同展售推廣，精選擁有3章1Q認證及履歷追溯的優質農產，保證讓民眾購買到高品質、高CP值的優質農特產品，讓全民吃的安心健康。