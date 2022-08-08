15日起暖暖區多一條通往南港、松山跳蛙公車。（陳彩玲攝）

基隆市暖暖區上班族、學生飽受通勤之苦，基隆市副議長林沛祥、市議員連恩典、林旻勳8日宣布，15日起多一條通往南港、松山跳蛙公車，不僅避開汐止塞車路段，減少20分鐘以上通勤時間，也能使用雙北1280月票，節省荷包。

為提升暖暖區居民通勤品質，連恩典、林旻勳與新北市議員林裔綺合作，一同研究更便捷的通勤方式，在林沛祥溝通協調後，促成從新北瑞芳車站到台北松山車站的跳蛙公車，沿途行經四腳亭、暖暖郵局、南港等地，預計15日起正式通車。

瑞芳至松山線跳蛙公車總計10站，分別為瑞芳、傑魚坑、四腳亭、幸福華城、寫意山水、暖暖郵局、南港展覽館、南港轉運站、玉成國小、松山。連恩典表示，目前規畫上班時段在瑞芳發2班車，下班時段在松山發2班車，將視民眾乘車需求加開班次或站點。

林沛祥指出，這條跳蛙公車路線優勢非常多，比如從國道3號高速公路進入南港展覽館，可以避開上下班時段交通壅塞的汐止區。此外，也可使用雙北1280月票，讓暖暖區通勤族不但省時，還能省錢。

目前行經暖暖區跳蛙公車已有2條，林旻勳提及，2019年全力爭取瑞芳到內湖科技園區線能進入本區，最後成功新增「冬暖新村站」，這次又新增通往南港、松山路線，希望提供通勤族更多選擇，並舒緩交通壅塞狀況與市民生活負擔，改善基隆往台北交通系統承載量。

市議員王醒之雖未參與此案，但他認為，新的跳蛙路線對通勤族來說是場及時雨，稍微紓解旱象，不過，路線仍是由基隆客運經營，在運能有限情況下，是否會排擠原有的1088、1061（A）、1062等路線班次，需要密切注意。